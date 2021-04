Assim que decorreu o funeral do príncipe Filipe, o irmão da princesa Diana, Charles Spencer, não tardou em reagir a este momento único.

"Meu Deus - que cerimónia comovente", disse na rede social Twitter, mensagem que chega momentos depois dos sobrinhos, os príncipes William e Harry, terem sido vistos a conversarem e a saírem juntos da capela.

Apesar de durante a cerimónia fúnebre não terem estado lado a lado, logo após o funeral os filhos do príncipe Carlos e da falecida princesa Diana estiveram juntos. Os irmãos foram vistos a conversar, momento que rapidamente foi destacado, tendo em conta que esta foi a primeira vez que Harry esteve com a família depois da polémica entrevista que deu a Oprah Winfrey.

William fez uma breve pausa para acompanhar o passo da mulher, Kate Middleton, e do irmão. Embora ainda estivesse a usar máscara, Harry parecia estar a sorrir na direção de Kate, sua cunhada, enquanto os três caminhavam juntos para longe do resto da família.

Momentos depois, William e Harry acabaram por ficar sozinhos a caminhar, com Kate a ficar para trás e a conversar com Zara Tindall, prima de William e Harry.

Leia Também: As fortes emoções que ficam do funeral do príncipe Filipe