O filho de Irma Ribeiro, Moa, completou quatro anos na semana passada, data que foi celebrada no fim de semana.

No Instagram, a mamã 'babada' decidiu partilhar com os seguidores algumas fotografias da festa de aniversário do menino.

"A celebrar quatro anos de Moa com a família. Foi lindo", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

Recorde-se que o menino é fruto da relação da artista com Filippo Fiumani.

