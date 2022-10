A irmã grávida e o sobrinho de Megan Hilty continuam desaparecidos após o trágico acidente de hidroavião que aconteceu no mês passado em Washington.

Lauren Hilty, o marido Ross Mickel e o filho de ambos, Remy, seguiam no hidroavião que tinha partido de Friday Harbor com destino a Renton, e foi agora noticiado que sete dos dez corpos foram recuperados e identificados pelas autoridades. No entanto, entre os restantes que continuam desaparecidos está a irmã e o sobrinho da atriz.

Num comunicado enviado à People, foi confirmado que os restos mortais de Ross foram identificados após o acidente, assim como o piloto Jason Winters e os passageiros Rebecca Ludwig, Luke Ludwig, Patricia Hicks, Sandra Williams e Gabrielle Hanna.

Todos os passageiros foram dados como mortos, mas permanecem desaparecidos os corpos de Lauren, Remy e da passageira Joanne Mera.

De recordar que Lauren estava grávida de oito meses, de um menino que iria chamar-se Luca.

