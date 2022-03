Eis que Joana Pereira recebeu finalmente alta depois de ter passado por um dos "piores momentos da sua vida", na sequência de um acidente que teve com uma lareira de biotenol, tendo sofrido diversas queimaduras.

"Adeus cama que me acolheu! Obrigada equipa única e incrível da unidade de queimados de São José! Vocês são mágicos e eu juro que vou ter saudades vossas! De verdade!

Consegui ligar-me a cada um de vocês de diferentes formas e tenho muita pena de não ter certezas de voltar a ver-vos a cada um de vocês ou até reconhecer-vos na rua (estiveram sempre de máscara!).

Só vos conheço o olhar que é do mais meigo, acolhedor e divertido que há! Obrigado por me terem feito feliz no pior momento da minha vida", declarou num texto publicado nas histórias da sua conta de Instagram.



© Instagram - Joana Pereira

