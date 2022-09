Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, abriu o coração e partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram como foi a experiência de ir a uma consulta com uma "psicóloga da dor".

"Ontem fui à minha primeira consulta com a psicóloga da dor!", introduz através da stories.

"Desejava muito uma consulta com alguém que soubesse realmente do que falaria. Foi ótimo e falei de tudo o que pensava e sentia! Foi bom validar as minhas ideias, pensamentos e opiniões!", continua.

"Não, não fui porque me sinto mal ou deprimida, fui porque, se todos os dias trato do meu corpo e este ano não estou ainda a trabalhar, posso igualmente cuidar-me psicologicamente!", defende.

"Estou bem e, a conselho dela, só a verei de mês a mês, como forma de garantir que tudo se manterá tranquilo! A minha principal ferramenta não é ter dias maus, é aceitá-los com a mesma leveza que aceito os bons! É saber que fazem parte do caminho e que deles retirarei aprendizagens! É saber que o sol nasce todos os dias e aceitar que há dias em que estou zangada com o meu corpo, que não acompanha a minha mente!", continua.

"É saber a importância de exteriorizar e que, acima de tudo, há formas de o fazer, tal como ensino aos meus alunos! Ontem foi um dia feliz! Preparada para um novo dia e vocês?", completa.



© Instagram - Joana Pereira

Recorde-se que Joana Pereira sofreu há meses um acidente com uma lareira de biotenol, o que levou a um internamento na Unidade de Queimados. A irmã de Rita Pereira terá sofrido queimaduras graves no peito, braço e mãos.

