A relação de Rafaella Santos com Gabigol chegou ao fim. Uma informação que foi confirmada pela irmã de Neymar, tendo revelado que já não estão juntos há cerca de um mês.

"Já faz um mês que não estou com o Gabriel, então parem de me associar a ele, parem de me marcar nas coisas em que ele está envolvido porque eu não tenho nada a ver", começou por dizer Rafaella numa série de vídeos que partilhou nas stories da sua página do Instagram.

"Independente disso, acima de tudo isso, o meu carinho e respeito por ele continua. Espero que ele seja feliz como eu tenho certeza que ele também me deseja isso. É uma situação chata e delicada, mas que precisava vir aqui explicar-vos", completou.

De realçar que a imprensa brasileira alega que a causa do fim da relação deveu-se ao facto de Gabigol ter traído Rafaella. Segundo o colunista Leo Dias, Gabigol trocava mensagens suspeitas com uma modelo nas redes sociais. Conversas que foram divulgadas e que levantou a suspeita de traição.

A mesma fonte relata que o jogador convidava a manequim para sair, esta dizia que tinha namorado e o futebolista referia-se ao caso como "o nosso segredo".

Veja a mensagem que Rafaella deixou aos fãs no vídeo da galeria.

