Esta segunda-feira, dia 25, completa-se um ano que Luíza Abreu perdeu o avô. Uma data dolorosa que assinalou nas redes sociais com uma emotiva homenagem na qual expressou o seu amor e saudades pelo familiar.

"Meu amado Avô, meu lutador! Faz hoje um ano que partiste... A tua partida deixa muita saudade e tristeza no meu coração... mas mais que isso, deixa muito amor e gratidão (...) Saudade de te ouvir chamar por mim, de te ouvir cantar o fado, de jogar-mos damas, das nossas gargalhadas, dos nossos abraços, do teu cheirinho a avô.... Ai saudade!!! Amo-te, meu Monarca", escreveu.

Vale referir que estas palavras de Luís Abreu acompanham um vídeo com memórias do ente querido. Veja no vídeo da galeria.

