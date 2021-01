Depois de na semana passada ter estado no programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10', Diana Lucas marcou presença no 'Casa Feliz', da SIC, esta quinta-feira.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, a artista voltou a falar da recuperação do irmão, Ivo Lucas, que sofreu um aparatoso acidente no passado mês de dezembro. Recorde-se que Ivo era quem conduzia o carro onde seguia a namorada, Sara Carreira, que perdeu a vida.

“Eu não posso dizer que está bem, é tudo muito delicado. As pessoas perguntam-me e eu digo que está a recuperar, mas não é uma recuperação, é um aprender a viver com tudo. É muito complicado, mas nós estamos todos unidos por ele, pelas famílias e por toda a situação", disse Diana Lucas.

A cantora destacou ainda que o irmão tem recebido muito apoio e carinho por parte da SIC, que é a sua nova casa. Ivo Lucas faz parte do elenco da nova novela da estação, 'Amor, Amor'. "Ele está muito feliz por estar aqui e por todo o apoio que tem recebido. Muito obrigada".

"E aproveito para agradecer a todos aqueles que enviam diariamente mensagens para nós família a apoiá-lo. É muito importante para nós e é muito importante para ele. Apesar de nós estarmos um bocadinho recatados nesta situação, não há muito a dizer, a verdade é essa. Mas agradeço imenso a todos por todo o carinho que nos têm dado", concluiu.

