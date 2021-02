Diana Lucas esteve este sábado, dia 13, no programa 'Em Família', da TVI, para cantar o seu mais recente single - 'Vou lá Estar', escrito pela interprete e pelo irmãos, Ivo Lucas.

Aproveitando a sua passagem pelo programa os apresentadores Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes quiseram saber como está a recuperação de Ivo Lucas, que em dezembro de 2020 teve um grave acidente de viação. O ator ficou com algumas lesões e perdeu a namorada, a cantora Sara Carreira.

"Não é uma recuperação. A pergunta é me feita e é normal que toda a gente me pergunte pelo meu irmão, somos irmãos e sempre foi assim. Agora, as circunstâncias são sempre mais delicadas. Acima de tudo é viver desta maneira, é ter o apoio de quem o ama e de quem gosta muito dele e tem sido muito positivo. E esse calor ele recebe-o também. É um dia de cada vez, para todos", explica Diana.

