No dia em que Cristina Ferreira apresentou à imprensa o seu novo programa - 'All Together Now', da TVI -, Diana Lucas confirmou nas suas redes sociais que será uma das juradas do formato.

A irmã de Ivo Lucas partilhou algumas fotografias das gravações e desta forma confirmou que está entre os 100 jurados do talent show.

Diana Lucas, recorde-se, tem uma carreira de cantora já com vários anos.

Leia Também: Da astróloga à drag queen. Conheça 50 dos 100 jurados de All Together Now

Chegou a ser avançado que Tony Carreira faria parte igualmente parte dos leque de jurados do novo programa de Cristina Ferreira. Contudo, o convite foi recusado devido à morte da sua filha Sara Carreira.

A jovem cantora, de apenas 21 anos, morreu em dezembro de 2020 vítima de um acidente de viação. Ao lado da jovem viajava no carro o seu namorado, Ivo Lucas.

Leia Também: Cristina Ferreira comenta rumores de afastamento de Tony Carreira