Depois de o pai de Hailey Bieber ter deixado os fãs preocupados ao pedir orações pela filha e o marido, Justin Bieber, agora chega a notícia de que a irmã da modelo foi detida.

De acordo com o TMZ, Alaia Baldwin Aronow foi presa na Geórgia, nos Estados Unidos, no passado fim de semana. A razão prende-se a uma alegada violenta discussão num bar, com agressões.

Sabe-se que a detenção aconteceu na noite de sábado, em Savannah, depois de o proprietário do estabelecimentos noturno ter chamado as autoridades e denunciado uma cliente indisciplinada que, alegadamente, atacou os seguranças e recusou-se a deixar o local. A pessoa referida era Alaia.

Quando as autoridades chegaram ao local, relataram que Alaia terá entrado numa casa de banho exclusiva para funcionários e quando lhe disseram que não podia estar ali e que tinha de usar as casas de banho públicas, a jovem supostamente começou com a violenta discussão. Aliás, alegam que agrediu três funcionários do bar.

Mas as informações não ficam por aqui. Um dos seguranças do espaço alega que Alaia lhe arrancou cabelo quando tentou apaziguar a situação. Já outro segurança diz que levou um pontapé na virilha.

Uma empregada partilhou com a polícia que ela mesmo entrou na casa de banho dos funcionários, e que lhe disseram que Alaia precisava de vomitar e trocar o tampão. Depois terá esperado um pouco e quando voltou para ver como é que Alaia estava, a mesma ter-lhe-á atirado com o tampão.

Os seguranças conseguiram depois tirá-la do local. Em sua defesa, Alaia alegou que estava a defender-se e que tudo não passou de um relato exagerado. No entanto, acabou por ser detida.

Leia Também: O que se passa com Hailey e Justin Bieber? Pai de modelo pede orações