Hailey Baldwin já é tia. A irmã da modelo, Alaia Baldwin, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Andrew Aronow

Iris Elle Aronow nasceu na passada segunda-feira, 17 de agosto, como a mãe 'babada' contou na sua página de Instagram.

"Ela é absolutamente perfeita, estamos todos felizes e saudáveis", destacou, agradecendo de seguida a toda a equipa médica que a acompanhou no parto.

Veja na galeria as primeiras imagens da bebé.

