A irmã de Georgina Rodríguez tem esta terça-feira motivos para celebrar. Ivana atingiu uma marca importante na rede social Instagram, onde chegou aos 500 mil seguidores.

Como forma de celebrar a conquista, a empresária partilhou uma fotografia onde surge a amamentar a filha bebé.

"Não há foto melhor do que esta para comemorar", assegura, explicando que mesmo que tivesse opção não escolheria ter "uma bebida na mão" e preferiria sempre a sua bebé nos braços.

"Esta sou eu 24 horas por dia. Sempre com o peito para fora. E é isso que eu mais gosto de fazer: amamentar a minha bebé, alimentar o que há de mais precioso na minha vida, a minha criação", realça, mostrando-se realizada com o facto de agora todas as suas fotos serem assim: sem cabelo penteado, produção ou maquilhagem.

