A irmã do futebolista Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, revelou que tem sido alvo de duros comentários de ódio, assunto que destacou nas stories da sua página de Instagram.

Numa série de vídeos, a jovem Dhiovanna Barbosa falou abertamente sobre o sucedido. "Estou aqui para falar sobre um assunto que está a acontecer com alguns amigos meus, e que acontece comigo também", começou por dizer aos fãs.

"Há coisas que passam o limite e queria explicar-vos que por mais que as pessoas que vocês seguem sejam figura públicas, elas também têm sentimentos, também se sentem mal com muita coisa. Ainda mais quando recebem ódio gratuito", desabou.

"Acredito que muitas pessoas que erram, aprendem com os seus erros, mas muitas pessoas que não fazem nada também não merecem o ódio gratuito que muitas pessoas querem oferecer", acrescentou.

Mais à frente, a jovem destacou que recebe muitas mensagens carinhosas, mas também são muitas as reações menos boas. "Graças a Deus, tenho muitas pessoas que me mandam mensagens boas, acho lindo o amor que têm por mim e pela minha família... mas também há muitas pessoas que desejam a minha morte, que falam mal do meu corpo", revelou.

"São coisas que passam o limite, desejar o mal, desejar a morte. [...] As pessoas que dizem isso têm filhos, têm uma mãe, irmãos que não gostariam que alguém dissesse a mesma coisa. Antes de falarem, pensem na pessoa que têm ao lado porque se fosse com a pessoa que temos ao nosso lado, não íamos gostar nem um bocadinho. As pessoas na Internet acham que por ser figura pública podem dizer o que quiserem. [...] Não é assim, nós também somos seres humanos, também nos sentimos mal e temos sentimentos. Críticas é uma coisa, agora desejar o mal, a morte, que a pessoa sofra, é outra coisa, é totalmente ridículo", frisou.

