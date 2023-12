Carina Rodrigues relatou nas redes sociais este domingo, dia 10 de dezembro, os pormenores de um acidente de viação que sofreu.

A cantora, irmã de Fanny Rodrigues, contou que esse foi "um dia de tirar o fôlego" e que, depois do sucedido, cada vez tem mais a certeza de que "somos instantes".

"Tivemos um despiste no início desta tarde. Graças a Deus estamos todos bem. A primeira coisa que fiz ao sair do carro foi agradecer. Agradeci pelo o meu filho estar bem, agradeci pelo o embate não ter sido mais grave e agradeci por mais um dia", começou por escrever Carina.

De seguida, a artista refletiu: "Este mundo tem-nos provado que realmente não somos nada e que dum dia para o outro tudo se perde. Que pessoas morrem sem contar. Que num instante as pessoas que mais amamos e idolatramos vão. Mas se for preciso no fim do dia, mesmo assim, não estamos satisfeitos com as vidas que levamos. Eu digo e repito: somos mestres de nós próprios! Se eu quero que o dia corra bem, tenho de me levantar a sorrir! Se eu quero o meu bem-estar, tenho de fazer por isso".

Carina sublinhou ainda que não devemos "lamentar-nos sempre com o que nos acontece" e que devemos procurar ver "o lado bom das coisas", bem como agradecer. "Amor com amor se paga. Pelo menos é sempre isso que faço e que continuarei a fazer", concluiu.



© Instagram/Carina Rodrigues

