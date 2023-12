Fanny Rodrigues perdeu a paciência. A apresentadora tem vindo a ser confrontada com comentários acerca da sua aparência física, que sugerem ter-se submetido a intervenções estéticas, e decidiu então dar-lhes resposta.

"Só porque já é um assunto que me começa a dar comichão", começou por escrever Fanny, de forma a justificar a necessidade de emitir este esclarecimento.

"Eu não fiz nenhuma operação na cara. Não mexi na minha cara. A única coisa que fiz: meti

aparelho. E perdi peso. Ponto final parágrafo", sublinhou.

Por fim, Fanny deixou mais uma garantia e um pedido a quem a segue. "Estou bem comigo. No meu corpo e com o meu rosto. Agora, parem lá de me chatear com esses comentários, ok? Obrigada".



© Instagram/Fanny

Leia Também: Fanny Rodrigues toma decisão: "Escolhi o melhor para mim"