Esta segunda-feira, dia 13, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Sónia Pitarma, irmã do enfermeiro português que tratou do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, enquanto esteve permaneceu internado por causa da Covid-19.

"Tem sido um grande orgulho, sei que ele é um grande profissional, mas não estava à espera deste impacto", confessou Sónia, revelando-se bastante feliz com o agradecimento público que foi feito por Boris.

"Sei que ele irá sempre cuidar da mesma forma, mesmo que seja um primeiro-ministro, um pobre ou um rico", acrescentou, sublinhando que Luís sempre se revelou uma pessoa bastante humilde.

Veja a chamada.

