Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, chamou a atenção dos meios de comunicação ingleses.

A modelo foi notícia no jornal The Sun, que destacou as férias que Luisinha está a passar com o namorado, o piloto de Fórmula 1, Lando Norris.

Fotografias divulgadas pela publicação mostram o casal em clima de romance durante umas férias num iate, em Ibiza.

A beleza de Luisinha é amplamente elogiada nesta notícia.



© Reprodução - The Sun

