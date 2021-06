Irina Shayk está de volta a Nova Iorque, depois de ter sido vista a passear com Kanye West em França, como relata a revista People.

Esta quinta-feira, a modelo foi vista na cidade, nos EUA, com a filha, Lea Cooper, de quatro anos.

Com um elegante macacão preto, aberto na zona do peito, deixando o sutiã da mesma cor à vista, Irina mostrou-se muito animada a brincar com a menina. Ao seu look, a modelo juntou umas botas também pretas, óculos de sol e uma mala com a alça em corrente dourada.

Um momento que rapidamente ficou registado pelas lentes dos paparazzi. Veja as imagens na galeria.

