Irina Shayk surpreendeu os que a seguem no Instagram ao partilhar um vídeo onde surge a dançar no meio da multidão de uma after party onde esteve presente.

Sem revelar mais detalhes sobre o local, a modelo mostra-se a dançar de forma sensual, espalhando charme por todos os que estavam ao seu redor.

Um momento que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs e que pode ver na galeria.

Se o vídeo foi gravado na noite desta segunda-feira, acredita-se que tenha sido numa festa após o desfile da London Fashion Week, uma vez que Irina foi uma das manequins que passaram pela passerelle do evento.