A viver na Suíça com a mãe há vários anos, Irene Urdangarin chegou a Madrid esta quinta-feira para passar uns dias em família e marcar presença no aniversário da prima, a princesa Leonor, que sopra 18 velas no próximo dia 31 de outubro.

A sobrinha mais nova de Felipe VI, que atingiu a maioridade no passado dia 5 de junho, foi questionada pelos jornalistas à chegada ao aeroporto de Barajas e respondeu de forma direta às questões, mostrando-se educada.

Sobre a relação do pai com a advogada Ainhoa Armentia a jovem respondeu está "a correr tudo bem" e disse apenas um "sim" quando questionada sobre se mantinha uma boa relação com ela.

De recordar que em janeiro de 2022 o ex-duque de Palma foi visto a passear de mãos dadas com uma mulher então desconhecida na praia. Pouco depois a identidade desta foi então desvendada e era Ainhoa Armentia, colega de trabalho de Iñaki.

A publicação das fotografias dos dois amantes foi um escândalo e ditou o fim do casamento de quase 25 anos de Iñaki Urdangarin e da infanta Cristina.

Leia Também: Victoria Federica vai faltar à festa da prima, Leonor. Saiba o motivo