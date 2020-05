A atriz brasileira Aracy Balabanian continua internada com quadro de insuficiência respiratória, porém sabe-se agora que testou negativo para Covid-19.

A Casa de Saúde São José, onde esta se encontra ainda na Unidade de Cuidados Intensivos, emitiu comunicado na manhã desta quinta-feira (dia 28) com novos dados sobre o seu estado de saúde.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian segue internada no CTI [UCI] do hospital, com quadro de insuficiência respiratória. O exame de covid-19 deu negativo. O seu estado de saúde inspira cuidados", pode ler-se na referida nota, citada agora pela imprensa brasileira.

Recorde-se que Aracy Balabanian, protagonista de diversas novelas da Globo, muitas delas com grande destaque em Portugal, tem atualmente 80 anos.

