Julia Fox, a nova namorada de Kanye West, garantiu que não está minimamente incomodada com a atenção que tem recebido da imprensa devido ao romance com o rapper.

"É engraçado porque tenho toda esta atenção, mas não quero mesmo saber", afirmou em declarações ao podcast Forbidden Fruits.

"As pessoas são do género, 'só estás com ele por causa da fama e do dinheiro'. Querido, eu namorei com bilionários toda vida, vamos ser francos", argumentou.

Para a artista há coisas mais importantes como "ler o seu livro e ver o seu filme". "Para mim isso é mais emocionante do que ter todos os olhos postos em mim. Não podia importar-me menos", garantiu.

Note-se que Julia e Kanye iniciaram o seu relacionamento no final do ano passado.

