Já estão encerradas as inscrições para a próxima edição do Big Brother, informou a TVI. O canal revelou aos jornalistas que, ao todo, cerca de 18 mil pessoas tentaram a sua sorte de forma a conseguir entrar na casa mais vigiada do país.

Cerca de 51% das inscrições foram de homens e 49% de mulheres. No que diz respeito a idades, 47% das pessoas, portanto a maioria, tinham idades compreendidas entre os 26 e os 40 anos e 39% entre os 19 e os 29 anos. Não se registaram tentativas de pessoas com mais de 65 anos.

É ainda revelado que cerca de 28% dos inscritos vivem no centro e 22% no norte do país. Registaram-se também inscrições do Brasil, Reino Unido, Suíça e França.

Leia Também: TVI reage a rumores sobre quem vai apresentar o 'Big Brother'