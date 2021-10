A influencer de moda Jayne Rivera tronou-se o assunto do momento nas redes sociais depois de ter partilhado na sua conta oficial de Instagram uma espécie de produção fotográfica feita num local inusitado.

A digital influencer decidiu posar de forma sensual diante do caixão do pai, durante o velório que decorria em Miami.

Como seria de esperar, a jovem recebeu centenas de críticas e o tema foi notícia em várias partes do mundo.

"Não há nada errado com o que eu publiquei", reagiu inicialmente Jayne Rivera, que mais tarde acabou por desativar a sua conta oficial de Instagram.

Em declarações à NBC News, a influencer diz que "compreendeu a resposta negativa" por parte dos internautas, mas garante que as fotografias foram tiradas "com as melhores intenções" e que o seu pai teria aprovado as mesmas caso ainda estivesse vivo.

Por cá, Luís Borges partilhou uma notícia sobre o caso e afirmou: "Chega de Internet por hoje".

Veja na galeria as imagens que deram origem à polémica.

