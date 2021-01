A digital influencer Liliane Amorim está internada no hospital em estado grave, nos cuidados intensivos, depois de se ter submetido a uma lipoaspiração. Informações que foram partilhadas na página de Instagram da figura pública, esta quarta-feira.

"Bom dia a todos! Viemos aqui esclarecer a situação da Liliane. Ela fez uma cirurgia de lipoaspiração no último dia 9 de janeiro que não correu como esperado e houveram complicações", começa por adiantar a referida nota.

"No dia 15 de janeiro, ela deu novamente entrada no hospital e foi submetida a uma nova cirurgia. Desde domingo, dia 17, está nos cuidados intensivos. O seu quadro [clínico] é grave, mas estável", acrescenta.

Na mesma publicação, destacam ainda: "Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão a passar! A família não está acostumada com esta exposição, e o que pedimos é que orem por ela. Nós cremos num Deus que cura e em breve ela estará bem e virá falar com todos vocês".

