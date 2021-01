Aos 61 anos, Gretchen continua a submeter-se a cirurgias para tentar manter uma aparência mais jovem e faz questão de assumir publicamente esta escolha. Aliás, recentemente, esteve à conversa com a revista Quem e revelou que além da harmonização facial feita no fim do mês passado, também se submeteu a uma cirurgia plástica para melhorar a boca.

"As pessoas pensaram que eu tinha mexido no nariz. Fiz um encurtamento do lábio entre o nariz e a boca. Foi tirado um pedaço e levantou o lábio de cima. O ponto de dentro do nariz nem tirei ainda. Demora porque é uma cirurgia. Além de ter feito o encurtamento, tirei um pouco do lábio. O que incha é o lábio", explicou a cantora brasileira, referindo que os resultados destas intervenções não são visíveis de imediato, mas sim com o tempo.

"A harmonização é um processo que vais ganhando com o tempo. Tem que fazer uma manutenção. Coloco onde já está a ir embora. Tenho que ir colocando de três em três meses porque mantém dessa forma. Quando termino uma harmonização, já deixo marcada a manutenção. E tem o tempo de curar. Se faz hoje, após cinco dias é que vai desinchar e depois de uma semana é que vai voltar ao normal", acrescentou.

A artista confessou ainda que não tem problemas em mostrar aos fãs os resultados dos procedimentos, mesmo que estes ainda não estejam concluídos. "Se o povo quiser falar, não estou preocupada. Daqui a 15 dias dizem que está lindo", disse ainda.

Leia Também: Gretchen responde a críticas sobre casamento. "Boa na cama"