Marco Paulo testou positivo à Covid-19, como revelou em direto este sábado, 29 de janeiro, durante o 'Alô Marco Paulo'.

Apesar de estar infetado, o cantor não deixou de apresentar o programa da SIC com Ana Marques, mas separados.

"A Covid separou-nos e eu estou aqui com os músicos, com os convidados, mas estou também com o Marco Paulo. Só que o Marco Paulo está acompanhado pela amiga Covid", disse Ana Marques, que estava do lado de fora da casa do artista, no jardim, enquanto o cantor encontrava-se dentro da habitação, isolado.

“Infelizmente, estou em confinamento. Foi uma notícia muito desagradável para mim, porque eu gostava de estar aí com vocês desse lado onde tu estás [no jardim] e onde normalmente eu estou, mas infelizmente não foi possível", partilhou Marco Paulo.

"Para minha segurança e para segurança do resto dos convidados que estão aí, e que vão estar aí no programa, é melhor eu estar aqui [dentro de casa]. A equipa que está comigo não está perto de mim, e estão testados”, destacou de seguida.

Marco Paulo referiu ainda que "está sem sintomas" e vacinado. "Sinto-me bem, já dei umas grandes gargalhadas aqui, antes do programa começar. Mas vou ter que cumprir aquilo que qualquer pessoa cumpre", acrescentou, deixando um agradecimento a toda a equipa que agilizou tudo para que o artista pudesse participar no programa.

"Quando fui testado, foi logo de manhã, fiquei muito assustado, muito preocupado, muito triste mesmo", continuou, enviando ainda uma palavra de conforto a todos os que estão também a enfrentar a Covid-19.

Leia Também: Maria Sampaio esclarece: "O Marco Paulo não agrediu a Ana Marques"