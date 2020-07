Já não é novidade para ninguém que a rainha Letizia de Espanha sempre foi bastante rígida enquanto mãe, tendo definido uma série de regras para ambas as filhas desde a sua infância. Ainda assim, tendo as duas atingido a fase da adolescência, não deixa de ser evitável que os primeiros amores comecem a surgir no horizonte.

Tal terá acontecido à filha mais velha, a princesa Leonor, segundo adianta a revista Caras da Argentina. A publicação refere que a jovem de 14 anos estaria a namorar com um rapaz muito bem posicionado a nível financeiro e social, o qual fazia parte de uma das famílias mais ricas de Madrid.

No entanto, de imediato a rainha interveio não permitindo que este relacionamento fosse adiante. A monarca relembrou à herdeira do trono que este não era o momento certo, pelo contrário.

Apesar dos avisos, Leonor, num ato de "rebeldia", terá decidido seguir em frente com este amor, mesmo sabendo que os pais não concordavam.

Não se sabe até ao momento a identidade do rapaz, nem se o relacionamento continua...

Leia Também: Rainha Letizia encantadora com vestido floral 'reciclado'