No próximo dia 30 de novembro irá realizar-se o tradicional Jantar dos Conjurados que este ano conta com novidades.

As mesmas foram anunciadas pela infanta Maria Francisca, através de um raríssimo vídeo divulgado pela Real Associação de Lisboa, na respetiva página de Instagram, onde a duquesa de Coimbra aparece.

A acompanhar o vídeo, que poderá ver de seguida, surgem as seguintes informações:

"A Casa Real Portuguesa, através da Associação Infanta Maria Francisca, este ano chamou a si a organização do Jantar dos Conjurados num formato diferente. Realizar-se-á no Museu Nacional de História Natural como sempre no dia 30 de Novembro e será precedido às 19:30hs pela comunicação de S.A.R. o Senhor Dom Duarte de Bragança".

De notar que o Jantar dos Conjurados é um evento anual que tem como objetivo comemorar a Restauração da Independência de Portugal.

