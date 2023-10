Depois de um vestido de noiva digno de uma princesa, a infanta Maria Francisca mudou para um segundo modelo também muito elegante.

Já sem o véu, que pertenceu à mãe, Isabel, e as joias da rainha Dona Amélia, a segunda filha dos duques de Bragança optou por um vestido mais simples, sem cauda, com decote halter e sem mangas. Uma peça que pareceu muito familiar aos fãs da realeza.

Há cerca de cinco anos, Meghan Markle elegeu um segundo vestido muito semelhante após o seu casamento com o príncipe Harry.

Visuais que destacamos na rubrica 'Look da Semana', do Fama ao Minuto. Na galeria e abaixo pode encontrar fotografias da infanta Maria Francisca e de Meghan Markle e comprovar as semelhanças.

