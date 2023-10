Por algumas horas, Portugal recordou o que é ter uma monarquia. O casamento da infanta Maria Francisca de Bragança com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins durou cerca de quatro horas e o 'palco' foi o Palácio Nacional de Mafra, que para além dos 1.200 convidados recebeu ainda centenas de populares curiosos no exterior.

A cerimónia teve início perto das 15h, com um ligeiro atraso cuja responsabilidade se deveu a Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República teve alguns compromissos pela manhã que o obrigaram a chegar mais tarde, com o arranque do casamento a ser, por esse motivo, adiado por alguns minutos.

À chegada à Basílica, Maria Francisca nunca parou de sorrir e de acenar a quem se encontrava à porta, com o momento mais arrepiante do dia a ser a entrada da infanta na igreja, acompanhada do pai, D. Duarte Pio.

Já casados, Maria e Duarte saíram de braço dado e prontos para partirem os dois bolos de casamento com uma espada. As primeiras fatias foram distribuídas pelos populares e as restantes pelos convidados.

