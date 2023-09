A infanta Cristina e o ainda marido Iñaki Urdangarin, protagonizaram uma separação mediática no início de 2022, quando o ex-duque de Palma foi visto a passear de mãos dadas na praia com outra mulher, então desconhecida, e que é hoje a sua companheira, a advogada Ainhoa Armentia.

O clima entre os ex-duques era tenso, sendo que só voltaram a ser vistos no mesmo espaço publicamente no início do verão deste ano, na entrega de diplomas da filha de ambos, Irene, que concluiu o ensino secundário no último ano letivo.

Agora, os dois voltam a coincidir e até a trocar o "beijo da paz", como referiu a revista Hola!. O momento aconteceu durante a estreia do segundo filho do ex-casal, Pablo, de 22 anos, - que agora joga ao serviço do Fraikin BM Granollers - na Liga Europeia. O ex-casal reencontrou-se no Palau d'Esports, em Granollers, onde foram vistos a cumprimentarem-se com um beijo no rosto.

Durante a partida estiveram sentados em duas filas diferentes, acompanhados pelos filhos mais novos, Miguel, de 21 anos, e Irene, de 18, bem como pela namorada de Pablo, Johanna Zott.

Leia Também: Infanta Cristina de Espanha vai viver com a filha em Genebra