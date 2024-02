Inês Simões usou a sua conta no Instagram para desejar os parabéns à TVI e recordar o seu percurso na estação de Queluz de Baixo, que começou há duas décadas na terceira temporada dos 'Morangos com Açúcar'.

"Parabéns, TVI pelos 31 anos! Comecei nesta casa há 20 anos, tinha eu também 20 aninhos, nos 'Morangos com Açúcar', novela que marcou uma geração e também me marcou muito a mim. Aprendi como nunca, perdi um amigo, ganhei outros, fiz várias novelas e saí do ar durante uns anos", começou por escrever a atriz.

"Nos últimos tempos tenho novamente entrado na vossa casa sem pedir licença mas sem nunca tirar os pés do chão ou perder a minha essência. Muitos parabéns TVI por me receberem sempre tão bem!", acrescentou ainda a comentadora do 'Big Brother'.

