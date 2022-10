Miguel Afonso, treinador da equipa feminina do Famalicão, foi acusado de, alegadamente, ter assediado jogadoras do Rio Ave, motivo pelo qual foi entretanto suspenso. Samuel Costa, diretor desportivo do Famalicão, também já foi alvo de um processo disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol por denúncia.

Inês Simões, atriz e comentadora do 'Big Brother', não conseguiu ficar indiferente ao caso, manifestando a sua indignação nas redes sociais.

"Os comentários de alguns acéfalos sobre o caso de assédio sexual no futebol feminino retrata bem a sociedade em que vivemos e os motivos pelo qual muitas jogadoras escolhem não falar!", refere nas stories da sua conta de Instagram.



"Se a situação fosse com as filhas dos que comentam e destilam ódio nas redes ou com as filhas dos treinadores, o que sentiam? Cambada de ignorantes que temos neste país!", completa.



