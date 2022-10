Inês Martins e Bruno Lima, casal que fez parte da última edição de 'Casados à Primeira Vista', apresentou na quinta-feira um novo projeto conjunto.

"O nosso 'bebé' já nasceu! Um sonho do Bruno já com dois anos e que passou a ser meu também", declarou a comunicadora ao tornar público o podcast que criou em conjunto com o marido: o 'HojePod'.

O projeto consiste na criação de "um canal de podcast" onde vão ser feitos "diretos duas vezes por semana, no YouTube e na Twitch, com convidados muito especiais".

"Contamos, como sempre, com o vosso apoio e carinho! Obrigada por tudo, e por torcerem tanto por nós! Estamos juntos", declarou ainda Inês, que é agora comentadora do programa 'Passadeira Vermelha'.

No primeiro vídeo divulgado no canal de YouTube do casal, Bruno explica que o projeto tem como objetivo "dar voz ao público mais jovem e também a outros nichos, como por exemplo cantores e apresentadores de TV que não expõem tanto a sua vida na Internet".

Depois do vídeo de apresentação, Inês Bruno lançam na terça-feira, dia 18 de outubro, pelas 19h30, o primeiro episódio de 'HojePod'.

Siga o link

Leia Também: Doina de 'Casados à Primeira Vista' vai mudar de vida e deixar Portugal