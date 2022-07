Numa publicação divertida, como já nos habituou, Inês Lopes Gonçalves partilhou um 'truque' para quem não teve "tempo de tomar banho".

Com uma imagem do interior do carro repleto de gotas de água, a radialista escreveu. "Limpem o vidro de janela aberta. Sigam-me para mais conselhos", brincou.

Inês Lopes Gonçalves integra atualmente a equipa do programa 'As Três da Manhã' da Rádio Renascença.

© Instagram/Inês Lopes Gonçalves