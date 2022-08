Inês Lopes Gonçalves divulgou esta quarta-feira, 3 de julho, um 'conselho precioso' para as crianças.

"És menor e estás a passar férias com os amigos dos teus pais? Faz hoje mesmo o teu próprio mer**lheiro! Por cada asneira do adulto, uma moeda para o mer**lheiro da criança. Poupança máxima com o mínimo esforço", escreveu a comunicadora.

Na publicação, Inês Lopes Gonçalves deixou uma fotografia da criação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a iniciativa e mostraram-se divertidos com a brincadeira.

