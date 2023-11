Inês Herédia e Gabriela Sobral têm dois filhos em comum, os gémeos Luís e Tomás, que completam cinco anos no próximo mês de dezembro, e esta quarta-feira foram os dois rapazes que escolheram a roupa da atriz.

Na sua conta no Instagram, Inês partilhou uma story na qual mostra uma selfie tirada no espelho do elevador, mostrando o visual.

O look, bastante colorido, composto por um casaco em tons de vermelho, azul e amarelo e umas botas de cano alto castanhas, é o preferido dos filhos, tal como a própria explicou.

"Pus o casaco e as botas preferidas dos meus filhos hoje", escreveu Inês, sobre a fotografia, que pode ver abaixo.

© Instagram