Inês Herédia usou as suas redes sociais esta sexta-feira para dar a conhecer os seus dois filhos aos seguidores. Ainda que continuando a manter em segredo o rosto dos gémeos Luís e Tomás, a atriz permitiu que os seus fãs soubessem todos os pormenores que apenas sabe quem conhece na perfeição os meninos.

Para apresentar os bebés, Inês resolveu contar tudo aquilo que caracteriza os filhos.

"Luis, 1 ano e 4 meses. Gosta de mimos e de enrolar os braços no nosso pescoço. Embala-se para adormecer e faz os mesmos gemidos quando gosta mesmo do que está a comer. Dorme que nem uma pedra e a primeira coisa que faz quando acorda é ver do irmão. É doido por queijo mas não adora laranja. Adora dar festinhas na cuca e o brinquedo preferido é a esfregona (...)", escreveu a mamã babada sobre o gémeo Luís.

Seguiu-se o reguila Tomás: "Tomás, 1 ano e 4 meses. Tem pressa de viver e pouco tempo para fazer tudo o que tem agendado. Gosta de tudo o que é asneira. Subir para cima de caixas, mesas, sofás, gavetas e depois gritar como se fosse o dono disto tudo. Tem pouco tempo para mimos, com duas exceções: o urso de peluche e o Luís. Abraça o Luís como eu nunca vi ninguém abraçar ninguém e tem a gargalhada mais contagiante do mundo. Não gosta de queijo e adora gengibre (...)".

Importa lembrar que Luís e Tomás são filhos de Inês Herédia e da sua mulher, Gabriela Sobral.

