Inês Folque usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias dos dois filhos com as quais assinalou o regresso às aulas.

"E de repente lá vão os dois. E que turbilhão de emoções foi segunda-feira. Coisas positivas: primeiro ano que não chorei no primeiro dia, mas não lanço foguetes, já que se diz que piora antes de melhorar e ontem já deu para perceber isso", começou por escrever a apresentadora.

"O melhor de tudo... a alegria do Francisco por perceber que já não fica para trás de manhã. Tanta alegria que não houve quem o parasse na rua! E feliz fico por saber que estão bem entregues, embora nostálgica por pensar que nem dei pelo tempo passar e chegarmos aqui", acrescentou ainda Inês Folque.

De recordar que a apresentadora é mãe de dois meninos, Tomás e Francisco Xavier.

