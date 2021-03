Inês Folque levou o filho, o pequeno Tomás, de apenas um ano, a cortar o cabelo pela primeira vez. Apesar dos receios da mãe, a experiência correu como esperado e o menino portou-se lindamente.

Terminado o corte, a apresentadora da RTP 1 partilhou com os seus seguidores do Instagram um conjunto de fotografias que mostram o novo look do bebé Tomás.

"Cortámos o cabelo ao Tomás... e de repente temos um adolescente em casa", brinca Inês na legenda das imagens. Confira a galeria para vê-las.

