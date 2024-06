O verão está a chegar e com ele 'abre' a época de casamentos e batizados.

Inês Folque usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo onde mostra um visual no qual os seus seguidores se podem inspirar para escolherem os looks para as celebrações que se avizinham.

"Bom dia!! Batizados, casamentos, primeiras comunhões... estamos mesmo na época! Aqui fica uma sugestão de look para se inspirarem. Gostam? Aprovado? Desse lado, muitos eventos este verão?", perguntou a apresentadora na legenda do vídeo.

