Inês Folque recebeu um comentário que fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram sobre a sua ida ao concerto de Taylor Swift em Portugal.

"Epá. Vocês já não têm propriamente idade para estar aí aos saltos com rapariguinhas de 18, 17 anos… Tenham juízo. Daqui a bocado estão nos 40. Tenham um pouco de noção. As mulheres da vossa idade estão nos carros para irem buscar as filhas a esse concerto. Oh minha nossa", pode ler-se no referido comentário.

"Há idade para gostar de Taylor Swift?", começou por reagir Inês Folque, tendo depois voltado a responder à crítica.

"Sobre o comentário que partilhei, que supostamente 'com a minha idade deveria estar no carro à espera de ir buscar as minhas filhas ao concerto'. Tenho um filho de quatro anos e outro de dois anos. Será que eles são o público de Taylor Swift? P.S.: A Taylor Swift faz este ano 35 anos, eu tenho 37, acompanhou-me mais a mim do que às meninas de 17 anos que a senhora referiu, mas o melhor de tudo é que é um show tão bom para mim como para todas essas meninas", disse a figura pública.

© Instagram

