Inês Folque foi uma das 60 mil pessoas que esta sexta-feira, dia 24 de maio, estiveram no primeiro concerto que Taylor Swift deu em Portugal e que decorreu no Estádio da Luz.

Este sábado a cantora volta ao subir ao palco e a apresentadora usou a sua conta no Instagram para deixar algumas dicas para os fãs que vão a este segundo dia de concerto.

"'Eras Tour', a experiência de uma vida. Dicas úteis: Não está assim tanto calor no relvado, aguentei bem de casaco o concerto inteiro e nas áreas com menos gente está frio (...). Entradas com alguma confusão, vão com tempo para se orientarem, conseguem encontrar a set list na internet e ter uma noção da ordem das músicas", começou por escrever.

"O acesso aos bares é bastante tranquilo e a plateia tem uma boa visão do palco. Nos bares há poucas opções de comida, recomendo levarem alguma coisa para eventuais fomes. Divirtam-se, são mais de três horas a cantar e a dançar que nem damos por elas! Quem foi ontem e amou? Quem vai hoje? Bom fim de semana!", escreveu Inês na legenda de um vídeo que partilhou e que mostra diversos momentos do concerto.

Leia Também: Inês Folque mostra look 'perfeito' para o deserto