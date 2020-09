Esta quinta-feira, dia 10, teve um gosto especial para Inês Folque. Completaram-se oito meses desde que a apresentadora deu as boas-vindas ao primeiro filho, o bebé Tomás, e a mamã babada não deixou a data passar em branco nas redes sociais.

Foi com uma série de amorosas fotos do filho, fruto do casamento da apresentadora com Gonçalo Ribeiro Telles, que Inês destacou o dia no Instagram.

"8 meses deste amor perfeito", escreveu ainda.

