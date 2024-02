Inês Folque usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias em família.

Casada com Gonçalo Ribeiro Telles, a apresentadora é mãe de dois rapazes, Tomás, que celebrou quatro anos em janeiro - tal como se pode ver numa das fotos publicadas - e Francisco Xavier, de quase dois anos.

"Coisas boas do mês passado. Naquele mês que nunca mais acaba tinha mais do dobro das fotografias selecionadas! Vocês também têm a sensação que janeiro é o mês mais comprido do ano? Depois vem Fevereiro para compensar", escreveu Inês na legendas da publicação.

Veja as fotografias na galeria.

