Afonso Pimentel faz parte do elenco principal de 'Senhora do Mar', a nova novela da SIC, que estreou na noite desta segunda-feira, dia 5, e cuja trama se passa grande parte na ilha Terceira, nos Açores. O Fama Ao Minuto esteve na apresentação da nova aposta da estação de Paço de Arcos e conversou com o ator, que falou sobre a facilidade que sente em relação à vida familiar por gravar fora de Lisboa, face a quando está a gravar na capital. "Quando estou fora, estou fora. Até acaba de ser mais fácil, ou seja, eu desapareço duas semanas para os Açores, e pronto, [estou fora]", começou por dizer o ator, que é pai de dois filhos, Noah, de 11 anos, e Alana, de oito, frutos da sua relação com Liliana Leitão. "Às vezes é mais difícil lidar com o dia a dia cá, em que estou aqui, mas chego às oito e meia da noite e tenho, se calhar, trinta cenas para decorar para o dia a seguir, portanto estou, mas não estou. Para mim até é mais fácil, familiarmente, quando estou, estar a 100%", concluiu. Leia Também: Apaixonada? Sofia Ribeiro revela 'como está o coração'