Inês Margarida Martins foi mãe da pequena Elisa no dia 24 de janeiro e tem partilhado as aventuras da maternidade de primeira viagem com os seus seguidores.

Esta quinta-feira, 6 de março, a criadora de conteúdos partilhou mais uma conquista.

Desta vez, a "primeira saída entre amigas depois da maternidade" aconteceu e Inês fez questão de mostrar os registos no restaurante de brunch.

Recorde-se que Inês Margarida Martins é casada com Bruno César Lima, que conheceu no programa 'Casados à Primeira Vista'.

