Inês Castel-Branco partilhou com os seus seguidores do Instagram uma surpresa que o filho Simão, de 10 anos, fez à namorada, de 11, a qual a atriz ajudou a que se concretizasse.

"Hoje a namorada do meu filho fez 11 anos. Ontem falamos sobre estes tempos estranhos e a vontade dele de lhe fazer uma surpresa", afirma numa publicação.

"E os relatos foram chegando e as miúdas da equipa e eu claro, ficamos todas derretidas com o gesto", confessa.

"Falamos sobre as mudanças no amor e nas relações e de como o romantismo não pode morrer. Pronto, estou babada. É isto. Parabéns querida Maria. E que os homens do futuro sejam como o meu Simão", completou.

Leia Também: Inês Castel-Branco conta que foi roubada por empregada. Eis a história